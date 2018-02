Open Vld laakt bouw nieuw vrijetijdscomplex 23 februari 2018

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting nam oppositiepartij Open Vld de toekomstige bouw van het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin andermaal op de korrel. Ze onthield zich dan ook bij de stemming over het punt. "Volgens een studie uit het verleden kan de site Hoogendonck bij verkoop maximaal 1,5 miljoen euro opbrengen. Voor dit bedrag kan men nog geen halve sporthal bouwen. Dit project wordt financieel een onhaalbare kaart.





Toekomstige generaties zullen opgescheept blijven met een gigantische schuldenberg, terwijl er geen geld overblijft voor noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld het onderhoud van het weggenet", zegt raadslid Rik Daelman. De CD&V/N-VA-meerderheid blijft ondanks de felle kritiek achter de plannen staan. "De noodzakelijke investeringen zijn ingepland in de meerjarenplanning", repliceert burgemeester Michel Du Tré (CD&V). (YDS)