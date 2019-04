Open Vld en Natuur en Milieu Waasmunster blijven gekant tegen plannen Potpolder IV: “Duizenden transporten langs Nederheirweg en Neerstraat op til” Yannick De Spiegeleir

02 april 2019

15u09 0 Waasmunster Oppositiepartij Open Vld en natuurvereniging Natuur en Milieu (NeM) kunnen zich niet verzoenen met het compromis dat het gemeentebestuur en de Vlaamse Waterweg (VWW) bereikten over de renovatie van Potpolder IV. “Dit is de doodsteek voor het typisch Waasmunsters landschap met potpolders en het fietstoerisme in onze gemeente”, zegt Open Vld-fractieleider Bart Waterschoot. Het gemeentebestuur blijft bij haar standpunt.

Vorige week kondigde de Waasmunsterse bestuurscoalitie van CD&V/N-VA aan dat ze principieel het licht op groen zet voor de renovatie van Potpolder IV, in de volksmond ook gekend als Ten Rijen. Volgens de Vlaamse Waterweg zijn die geplande werken noodzakelijk om het risico voor wateroverlast voor omwonenden in te dijken. Een rapport van professor waterbeheer Patrick Willems van de KU Leuven én een reeks compenserende maatregelen van de Vlaamse Waterweg vormden de argumentatie voor de beslissing van het gemeentebestuur.

Landschapswaarde

Oppositiepartij Open Vld kan zich helemaal niet vinden in die visie. “Net als in het verleden wensen we ons te verzetten tegen de hallucinante plannen van de Vlaamse Waterweg met betrekking tot Potpolder IV (omgeving E17) en de ontpoldering van Potpolder I (Sombeke) omwille van het verlies aan landschapswaarde en de toegankelijkheid van onze Waasmunsterse Meersen”, stelt raadslid Waterschoot. “In het voorstel van de VWW zouden in Potpolder IV alweer niet minder dan 800 bomen sneuvelen en bovendien gaat dit project duizenden transporten genereren langs de Nederheirweg en Neerstraat. In de bijhorende nota staat bovendien dat 48 woningen onder stevige geluidsdruk gaan komen te staan.” Een standpunt dat op de populaire Facebookgroep ‘Ge zijt van Waasmunster’ ook onderschreven wordt door Natuur en Milieu Waasmunster. De vereniging stipt aan dat er een onderzoek naar een werfoverbrugging van de Durme dient te komen om het werfverkeer langs de E17 af te leiden en geeft bovendien aan dat er de mogelijkheid is om een bezwaar in te dienen tot 23 april.

Open Vld betwist ook dat de renovatie van Potpolder IV iets te maken heeft met waterveiligheid. “Hoe verklaar je anders dat er geen sprake is van de waterveiligheid ter hoogte van Waasmunster Centrum en de Pontravewijk?”, stelt Waterschoot. De oppositiefractie betreurt tot slot ook dat de belofte voor een fietserstunnel aan de Durmebrug gekoppeld wordt aan het dossier rond de potpolders. “Open Vld vindt dat fietsveiligheid nooit als pasmunt mag worden gebruikt voor een dossier dat hier volledig los van staat”, stelt Waterschoot. Zijn fractie dringt aan op een overleg met bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) “om de impact op de landschappen en bevolking van Waasmunster” tot een minimum te beperken.

Moeilijke beslissing

Waarnemend burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) stipt aan dat het gemeentebestuur bij haar standpunt blijft. “Wij hebben advies ingewonnen bij een expert ter zake: professor Willems. Bovendien zijn vorige besturen, met Open Vld in de coalitie, er niet in geslaagd om het bestaande tracé van het Groot Broek te behouden. Het huidige bestuur heeft mits onderhandeling wel heel wat uit de brand kunnen slepen ter hoogte van Potpolder I en de Polder van Waasmunster. We kunnen het dossier rond Potpolder IV vertragen, maar daar stopt het dan ook. Minister Weyts heeft in het parlement te kennen gegeven dat de geplande werken doorgaan. De veiligheid van de burger blijft voor het huidige bestuur prioritair. Het was een moeilijke beslissing, maar dat is nu eenmaal de taak van bestuurders om moeilijke beslissingen te nemen, steeds met het welzijn van de hele bevolking in het achterhoofd.”