Open Vld en meerderheid in de clinch over geluidsschermen 28 april 2018

02u38 0 Waasmunster De Open-Vld-fractie in de gemeenteraad van Waasmunster is verbolgen over de gang van zaken rond de besluitvorming van de geluidsschermen langs de E17.

"In tegenstelling tot wat in de Vierschaar van april werd gecommuniceerd, was er tot op heden nog geen formele beslissing van de gemeenteraad over de financiële participatie van de gemeente bij het plaatsen van de geluidsschermen. Noch waren de budgetten reeds voorzien in de meerjarenplanning", zegt Open Vld-fractieleider Bart Waterschoot. "Aangezien het belang van de geluidsschermen voor de bewoners werd door raadslid Annelies Fierens een voorstel tot besluit ingediend waarbij de gemeenteraad zich principieel akkoord zou verklaren met de financiële participatie van de gemeente bij het plaatsen van de schermen." Hierop werd echter door burgemeester Du Tré een amendement ingediend. "Du Tré wil hiermee de reeds gemaakte misstap rechttrekken en laten uitschijnen dat het huidige bestuur hierover een beslissing nam. Ook was het de Open Vld-fractie die in de gemeenteraad herhaaldelijk heeft aangedrongen op het uitvoeren van nieuwe metingen. In het verleden werd dit weggelachen door de meerderheid.", klinkt het. Burgemeester Michel Du Tré (CD&V) betreurt de kritiek. "Het klopt dat de huidige meerderheid in eerste instantie niet akkoord was met de bijdrage van 800.000 euro die gevraagd werd, intussen wordt de bijdrage door de tussenkomst van het Vlaamse gewest geschat op 384.000 euro. Dat budget past in de meerjarenplanning, maar is er nog niet in opgenomen omdat de timing van de uitvoering van de werken nog niet bekend is." (YDS)