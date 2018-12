Open Vld beschuldigt CD&V van verbreken verkiezingsbelofte Yannick De Spiegeleir

28 december 2018

17u30 0 Waasmunster Oppositiepartij Open Vld stelt dat meerderheidspartij CD&V haar verkiezingsbelofte voor het verlagen van de gezinsbelasting voor alleenstaanden en eenoudergezinnen heeft gebroken. Burgemeester Michel Du Tré ontkent de beschuldiging.

Op de jongste gemeenteraad werd het nieuwe belastingsreglement goedgekeurd. “Open Vld is van mening dat er in de gezinsbelasting, die vastgesteld is op 130 euro, een vermindering zou moeten zijn voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Nog voor de effectieve start van de nieuwe legislatuur, verbreekt de meerderheid zijn eerste belofte en een voor CD&V/lijst burgemeester belangrijk speerpunt, om een forse daling voor alleenstaanden waar te maken”, zegt Annelies Fierens.

Burgemeester Michel Du Tré (CD&V) spreekt de stelling tegen. “Aan de gemeenteraad werd de verlenging van de belastingreglementen voorgelegd voor de volgende legislatuur. Het gaat om een formaliteit, aangezien anders alle gemeentebelastingen op 1 januari zouden vervallen. Budgettair is 2019 een overgangsjaar. Pas vanaf 2020 start een nieuw meerjarenplan. Alle belastingreglementen worden in het najaar van 2019 opnieuw bekeken. De algemene gemeentebelasting en de aanpassing van de tarieven aan de gezinstoestand komen op dat moment zeker aan bod. We zijn onze verkiezingsbeloftes zeker niet vergeten.”