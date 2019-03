Open Vld bekritiseert mogelijke verkoop gemeentehuis Yannick De Spiegeleir

13 maart 2019

15u16 0 Waasmunster De Open Vld-fractie heeft op de gemeenteraad haar ongenoegen uitgesproken over de mogelijke plannen van de huidige CD&V/N-VA meerderheid om het gemeentehuis te verkopen. Volgens het gemeentebestuur is dat nog lang niet zeker. “Als het nieuw administratief centrum komt, zal er wel een nieuw bestemming voor het gemeentehuis moeten gevonden worden”, zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V).

Recent liet het Waasmunsterse gemeentebestuur plannen opmaken om de volledige gemeentelijke administratie te verhuizen naar een nieuw op te trekken gebouw naast De Meermin (raming tussen de 3 en de 5 miljoen euro). Tijdens de gemeenteraad van februari werd hierover een vraag gesteld door raadslid Rik Daelman. “In het collegeverslag hebben wij gelezen dat de intentie er is om het gemeentehuis volledig te verlaten en het gebouw te verkopen”, zegt Daelman.

Volgens burgemeester Michel Du Tré (CD&V) is er nog geen knoop doorgehakt in dat verband. “De plannen voor een nieuw administratief centrum aan de kerkomgeving, zijn al langer bekend. Actueel loopt hiervoor een aanvraag tot omgevingsvergunning. Indien wij deze vergunning zouden bekomen en de nieuwbouw doorgaat, zal er inderdaad een nieuwe bestemming dienen gevonden voor het huidige gemeentehuis. Er zijn daarvoor talloze mogelijkheden, die op het juiste moment zullen worden overwogen.”

Aansluitend werd door Open Vld geïnformeerd naar de toekomstvisie van de meerderheid met Kasteel Blauwendael aangezien ook daar plannen bestaan om de Heemkundige Kring Het Sireentje naar de 2e verdieping van het Manta-gebouw over te brengen. Open Vld vindt die locatie niet geschikt. “Bovendien zouden we het zeer jammer vinden als Blauwendael uit het gemeentelijk patrimonium zou verdwijnen, net als het gemeentehuis. Ze geven immers het centrum van Waasmunster mee karakter en zijn een meerwaarde voor jeugd- en sportvereningingen, scholen, wandelaars,.... We zullen ons hier hevig tegen blijven verzetten.

Volgens Du Tré is een verkoop van Blauwendael absoluut niet aan de orde. “Dat we Blauwendael zouden willen verkopen, is te gek voor woorden. We zijn zelfs bezig met een beheersplan voor park en kasteel. Het is niet omdat het museum moet verhuizen om redenen van brandveiligheid, dat we het kasteel gaan verkopen.”