Olievervuiling in waterlopen langs Durmedijk Kristof Pieters

23 maart 2019

15u00 0

De brandweer van Waasmunster werd zaterdagochtend opgeroepen voor een olievervuiling in de waterlopen langsheen de Durmedijk. Een fietser merkte rond 10.30 uur verschillende olievlekken op. De brandweer werd op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse om de oorzaak van de vervuiling te achterhalen. Langsheen de verschillende waterlopen in het overstromingsgebied hing een sterke mazoutgeur. De vervuiler is voorlopig nog niet bekend.