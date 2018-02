Na 20 jaar weg uit 'de containers' DE WONDERBOOM VERRUILT AFTANDSE LOKALEN VOOR NIEUWBOUW YANNICK DE SPIEGELEIR

20 februari 2018

02u36 0 Waasmunster Voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Wonderboom was de eerste schooldag na de krokusvakantie meteen een bijzondere. Voor de eerste keer konden ze kennismaken met hun nieuwe schoolgebouw. "Een grote opluchting, want het dossier zat jarenlang vast door een bezwaarschrift van een buur", zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V).

De directie en de leerkrachten van De Wonderboom lieten gisteren niets aan het toeval over tijdens het officiële openingsmoment van hun gloednieuwe thuishaven. De rode loper was uitgerold en net als bij de eerste steenlegging droegen alle kinderen een knalgele veiligheidshelm. De eer om het lint door te knippen samen met burgemeester Michel Du Tré (CD&V) was weggelegd voor Lucas van het eerste leerjaar.





Bezwaar door buur

"De opluchting is groot vandaag. Toen ik burgemeester werd, zat dit dossier volkomen geblokkeerd. Er werd tegen het project bezwaar ingediend door een buur. De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen zou nog jaren duren. Na intense onderhandelingen met de buur kwamen we uiteindelijk tot een akkoord. Er werden een aantal goede afspraken gemaakt rond mogelijke overlast", zegt burgemeester Michel Du Tré. Ook schepen van Onderwijs Petra Verstappen (N-VA) is verheugd. "Na bijna een halve eeuw waren de vertrouwde prefablokalen versleten. Ook onze tijdelijke 'noodlokalen' - een mooier woord voor onze containers - waren na 20 jaar versleten. Een vernieuwing en uitbreiding van onze school drong zich op."





Met pretlichtjes in hun ogen verkenden de kinderen gisteren hun nieuwe klaslokalen, de polyvalente ruimte en de refter van de nieuwe school. "De refter kan ook gebruikt worden door verenigingen. Weliswaar niet voor feestjes, maar bijvoorbeeld wel voor vergaderingen", licht directrice Caroline Van Schoor toe.





Kunstacademie

Het werk op de site aan de Kerkstraat is echter nog lang niet af. "Na de definitieve huisvesting van de basisschool is inderdaad de renovatie van de kunstacademie aan de orde", bevestigt Du Tré. "De academie van Waasmunster heeft een uitstraling tot ver buiten onze gemeentegrenzen. Het gemeentebestuur voelt zich dan ook verplicht deze instelling op haar beurt van degelijke huisvesting te voorzien."





Anders dan bij het basisonderwijs, moet de gemeente de huisvesting volledig zelf financieren. "Een paradox die ons parten speelt. Onze academie heeft een meer dan regionale uitstraling en toch moet haar infrastructuur volledig worden gefinancierd door een kleine gemeente met beperkte middelen. We roepen de hogere overheden op om deze paradox te herbekijken." In afwachting van ingrijpende werken wordt het zogenaamde 'Duitse blok' aan de Kerkstraat wel al volledig brandveilig gemaakt. "In de meerjarenplanning hebben we alvast een half miljoen euro begroot om een nieuwbouw te kunnen realiseren die aan de ruimtebehoefte van de academie kan voldoen. De nieuwe onderwijscampus zal zowel de basisschool, de academie voor beeldende kunsten als het filiaal van muziekacademie 'Ter Beuken' huisvesten."