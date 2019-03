N-VA Waasmunster kiest nieuw afdelingsbestuur Yannick De Spiegeleir

26 maart 2019

17u50 0 Waasmunster De leden van N-VA Waasmunster hebben een nieuwe bestuursploeg gekozen die de komende drie jaar de basis zal vormen van de lokale N-VA werking. Paul Maes is verkozen tot nieuwe voorzitter.

Het nieuwe team bestaat uit 13 leden. Een mix van vertrouwde maar ook nieuwe gezichten. Op het vlak van functieverdeling is er heel wat veranderd. Naast Maes als voorzitter is Nathalie De Nijs verkozen tot nieuwe ondervoorzitter en organisatieverantwoordelijke. Zij worden bijgestaan door volgende bestuursleden: secretaris Bart De Munck, penningmeester Eleni Fakiola, ledenverantwoordelijke Catherine Verlinden, communicatieverantwoordelijke Rudy Montigny en verantwoordelijke voor de jongerenwerking Tom Van Bogaert. De overige verkozen bestuursleden zijn Joseph Berthels, Olivier Van Den Nieuwenhuysen en Ronny Cop. Tom Baert, Petra Verstappen en Werner De Nijs maken als schepenen automatisch deel uit van het bestuur. “Ik ben heel fier deze enthousiaste ploeg te mogen aansturen. Iedereen is zeer gemotiveerd om de volgende jaren hard verder te werken aan de lokale verankering van onze partij. Dat N-VA opnieuw 6 jaar mag deelnemen aan het beleid in Waasmunster, is een mooie prestatie, maar tegelijkertijd weerom een belangrijke uitdaging.Het is de ambitie van ons bestuur om onze schepenen maximaal te ondersteunen bij het uitstippelen van het beleid. Ook wil het nieuwe bestuur meer dan ooit een aanspreekpunt zijn voor de bevolking”, aldus Maes.