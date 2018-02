Motorblok 100 meter uit auto geslingerd na klap tegen boom 22 februari 2018

Gisterenochtend gebeurde er rond 6.30 uur een zeer spectaculair verkeersongeval op de Grote Baan in Waasmunster. Een voertuig dat in de richting van Lokeren reed, kwam om een voorlopig nog onduidelijke reden plots naast de rijbaan terecht. De auto knalde te pletter tegen een boom en kwam vervolgens in de gracht terecht. De klap was zo hevig dat het motorblok uit de wagen werd geslingerd en zo'n honderd meter verder op het fietspad terecht kwam. De rijweg lag bezaaid met onderdelen. De ambulance van Lokeren kwam ter plaatse om de zwaargewonde chauffeur over te brengen naar het ziekenhuis. De brandweerpost Waasmunster deed de opkuis en signalisatie. (PKM)