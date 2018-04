Misdienaars verkopen snoep voor bedevaart 05 april 2018

02u58 0

Zeven misdienaars van de parochie Hamme-Waasmunster vertrekken eind april op bedevaart naar Rome. De jaarlijkse religieuze happening brengt tienduizenden jongeren op de been. "Om hun trip te bekostigen, verkopen we snoepjes", zegt Marianne Van Kaer. Onder meer op de jaarmarkt van Waasmunster brachten misdienaars de snoep aan de man. Zondag 22 april is er ook een spaghettifestijn ten voordele van de bedevaart naar Rome in zaal De Zouaaf in Hamme. Info over inschrijvingen kan je verkrijgen via 0496/03.30.76 of de.meulemanskes@skynet.be. De inschrijvingen worden afgesloten op 17 april. (YDS)