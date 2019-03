Minister Weyts (N-VA) duidelijk: “Renovatiewerken in Potpolder IV gaan door zoals gepland” Yannick De Spiegeleir

11 maart 2019

14u09 0 Waasmunster Ondanks de tegenkanting van bewoners en landbouwers blijft Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) achter de geplande werken in Potpolder IV in Waasmunster staan. Dat vernam Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) in het parlement.

Potpolder IV, ook wel gekend als ‘Ten Rijen’, ligt tussen de Durme en de E17 en is een verweving van weilanden, akkers, bosjes en vijvers. Het geheel werd als landschappelijk waardevol valleigebied aangeduid in het gewestplan. Parlementslid De Meyer had over dit dossier overleg met de gemeente Waasmunster en met een aantal bezorgde burgers en landbouwers uit Waasmunster. Vandaar zijn kritische vragen aan de bevoegde minister.

Weyts volhardt, zo blijkt uit zijn antwoord. “De vaststelling dat er geen afdoende bescherming is tegen overstromingen in de omgeving van het bestaande overstromingsgebied Potpolder IV, noodzaakt de geplande renovatiewerken”, argumenteert de minister. “Potpolder IV is een potpolder die reeds werd aangelegd in de jaren ’40 en later als gecontroleerd overstromingsgebied deel uitmaakte van het Sigmaplan van 1977. In 2005 had het gebied dus al een veiligheidsfunctie en werden hieraan natuurdoelstellingen toegevoegd. De dijken ter hoogte van het bestaande overstromingsgebied Potpolder IV worden in overeenstemming gebracht met de Sigma-norm door ophoging en verbreding. De onderhoudsbaggerwerken hebben geen invloed op de dijkhoogte.”

Verder antwoordt minister Weyts aan Jos De Meyer: “in het kader van de renovatie van Potpolder IV wordt de bestemming van het binnengebied niet gewijzigd waardoor de landbouwactiviteiten kunnen blijven verder bestaan.” Hij voegt er nog aan toe: “er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor de renovatie van Potpolder IV te Waasmunster. Van zodra de omgevingsvergunning is verleend zullen de werken onverwijld van start gaan.” Parlementslid De Meyer benadrukt dat het gemeentebestuur het dossier op een kritische en objectieve manier verder zal blijven opvolgen.