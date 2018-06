Minister geeft groen licht voor fietspad BEZOEK AAN KABINET WEYTS LOONT: N446 KLAAR TEGEN 2020 KATRIJN DE BLESER

07 juni 2018

02u44 1 Waasmunster De N446 van Grembergen tot in Waasmunster krijgt in 2020 een gescheiden fietspad. Dat kregen de burgemeesters gisteren te horen toen ze bij minister Weyts een stand van zaken gingen vragen. "Eindelijk. Het dossier sleept al meer dan vijftien jaar aan."

De burgemeesters van Hamme, Waasmunster en Dendermonde trokken gisteren samen naar het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts (N-VA). Herman Vijt (CD&V), Michel Du Tré (CD&V) en Piet Buyse (CD&V) kaartten er de trage en moeilijke afwikkeling van de heraanleg van de N446 aan. Daarnaast vroegen ze de kabinetsmedewerker ook naar een stand van zaken over het dossier.





In 2003 werden immers al plannen voorgesteld voor de aanleg van een gescheiden fietspad langs de weg die vanuit Grembergen over Hamme tot in Waasmunster loopt. "Eerder werd al een module ondertekend om dit project in 2004 te realiseren, bijna vijftien jaar geleden. Vandaag zijn de werken nog steeds niet aan de gang. Het werd dus tijd om een stapje verder te gaan", zegt burgemeester Du Tré. Waarom de burgemeesters net in een verkiezingsjaar naar de minister trekken? "Toeval", zegt Du Tré. "De aanleiding was de ludieke fietstocht dat het wijkcomité van Zogge in april organiseerde." Onder leiding van Juul Sezaar fietsten de mensen van het buurtcomité, samen met Greg Van Avermaet, de drie burgemeesters en heel wat sympathisanten een deel van de N446 af, onder het motto 'In de tijd van de Romeinen duurde de aanleg van een heirbaan niet eens zo lang'. "Ook toen fietsen we met z'n drieën mee", zegt Hams burgemeester Herman Vijt (CD&V). "Daar hebben we beslist om samen naar de minister te trekken en op tafel te kloppen. Dat is niet de eerste keer, want we trokken de minister eerder al eens aan de mouw. Maar nu zijn we tevreden dat we terugkeren met een concreet resultaat", zegt Vijt.





Concrete timing

De kabinetsmedewerker van minister Weyts liet weten dat er een concrete timing voorligt. De reden dat het dossier zo lang aansleepte, zijn de onteigeningen die maar niet afgerond geraakten. "De aanleg van de fietspaden en de heraanleg van de weg zijn absoluut noodzakelijk om de veiligheid te verhogen", reageerde minister Weyts eerder al. Hoewel er nog steeds vier onteigeningen moeten gebeuren, moet er nu toch niet meer gewacht worden tot die helemaal afgerond zijn. "De procedure is in gang gezet. Nog dit jaar zal een omgevingsvergunning, de vroegere bouwvergunning, aangevraagd worden. Die moet in 2019 worden toegekend. In datzelfde jaar wordt de aanbesteding gedaan en in 2020 moeten de werken eindelijk van start gaan", zegt Du Tré. Over het hele traject zal een gescheiden fietspad worden aangelegd. Voor de smalle Durmebrug in Waasmunster zijn er enkele extra werken nodig. De concrete invulling daarvan volgt binnenkort.