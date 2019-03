Mastodont van 130 ton rijdt zich muurvast in modder op werf De Meermin Kristof Pieters

08 maart 2019

16u00 0 Waasmunster Vrijdagochtend reed een uitzonderlijk vervoer zich vast in de modder op de werf van het nieuwe vrijetijdscentrum ‘De Meermin’ aan de Abdij van Roosenberglaan in Waasmunster. Er waren drie takelwagens nodig om het gevaarte los te krijgen.

De Franse truck had net een loodzware machine die ingezet was om funderingen te boren opgehaald. Bij het verlaten van de werf moest de chauffeur verplicht rond de werf rijden. Er is namelijk slechts één ingang en één uitgang. Al snel bleek het wegje rondom de werf te smal en niet bestand tegen het gewicht van de 130-ton zware truck. 3 zware takelwagens kwamen ter plaatse om het gevaarte weer los te trekken. Dat vergde heel wat werk en geduld. Met een graafkraan moest eerst een stuk grond geëffend worden. Daarna moest ook nog een deel van een grote hoop grond verplaatst worden. Na enkele uren kon de mastodont centimeter voor centimeter los getrokken worden. De bergingsfirma’s slaagden er uiteindelijk in om de vrachtwagen zonder schade los te krijgen.