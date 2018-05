Luxueus wonen omringd door natuur MOORLAND INTRODUCEERT VILLA-APPARTEMENTEN OP HEIDE YANNICK DE SPIEGELEIR

19 mei 2018

02u44 1 Waasmunster Op een boogscheut van de Heidekapel lanceert het project Moorland een nieuw woonconcept op de Waasmunsterse Heide. Zeven villa-appartementen, verdeeld over twee paviljoenen, en een heidevilla bieden de toekomstige bewoners zowel veiligheid als privacy.

Al decennialang staat de Waasmunsterse Heide gekend als een residentiële villawijk te midden van het groen, maar de laatste jaren tekent zich een trend af naar kleiner, maar tegelijkertijd ook luxueus en comfortabel wonen. Het nieuwe project Moorland aan de Heidekapelstraat wil op die vraag inspelen met respect voor de omgeving. Het is het eerste vastgoedproject voor meergezinsbewoning op de heide.





Moorland is een oud woord voor heide. Bouwheer Carl Seys schakelde de expertise in van landschapsarchitect Erik De Waele en tuinaannemer Marc Van Strydonck om de aanwezige natuur maximaal als troef uit te spelen in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Waasmunster. Uitheemse naaldbomen die in de vorige eeuwen werden aangeplant in functie van de mijnbouw, verdwenen ten voordele van inheemse en laagstammige planten zoals rode kornoelje. "De sombere en donkere omgeving tussen hoge dennen maakt plaats voor een groene èn lichtrijke woonomgeving", zegt De Waele.





Moestuinbakken

Moorland richt zich op mensen die de heide als woonomgeving appreciëren, maar het hebben gehad met de immense woonoppervlakte en hoge onderhoudskosten van hun grote villa en gigantische tuin.





"Door de aanwezigheid van andere bewoners is er voldoende sociale controle waardoor het veiligheidsgevoel toeneemt en tegelijkertijd zorgt de spreiding van de twee paviljoenen met de appartementen en individuele terrassen ook voor de nodige privacy", aldus Seys. In de gemeenschappelijke tuin kunnen de bewoners ook hun groene vingers oefenen in de moestuinbakken.





De toekomstige residenten kunnen het interieur van hun loft bovendien helemaal naar eigen smaak vorm geven. "Vertrekkende vanuit één grote open ruimte bepaalt de koper zelf de indeling en de afwerking van het appartement. Door de grote glaspartijen is het contact met de buitenomgeving optimaal, de slaapzone kan in een meer besloten zone voorzien worden. Doordat alle technieken al aanwezig zijn, kan de afwerking op maat van de koper binnen de twee maanden gerealiseerd worden", verduidelijkt Seys. Moorland maakt ook gebruik van ecologische technieken. Vloerverwarming en sanitair warm water op basis van geothermie en ventilatie zorgen voor een aangenaam leefcomfort. En op het dak tot slot hebben de bewoners de mogelijkheid om een zwembad te installeren.





Vanaf 560.000 euro

De oplevering van Moorland is voorzien voor eind juni. De prijs voor een villa-appartement - zonder de binnenafwerking - start vanaf 560.000 euro. Voor meer informatie kan je surfen naar www.moorland.be.