Lions bekronen laureaten Vredesposter 04 mei 2018

02u54 0

Zesdejaarsleerling Elise De Decker van de Sint-Franciscusschool heeft de vredesposterwedstrijd gewonnen van Lions Waasmunster Scaldiana. Voor de wedstrijd die wereldwijd wordt georganiseerd kunnen kinderen tussen 11 en 13 jaar hun gevoelens over vrede uiten in een tekening. Ook Elise Pauwels (5C) en Emma (6A) sleepten een ereplaats in de wacht. Amber Van Damme, Margaux Verhoeve, Henri Borms, Gilles Vergauwen, Laurien Braem, Anh Pelemans en Kobe Vanhese vormden de andere laureaten. De serviceclub schonk een bon aan de winnaars.





(YDS)