Liefhebber wekt Blauwe Duivel tot leven WOI-VLIEGTUIG VAN WILLY COPPENS HAALDE 37 DUITSE TOESTELLEN NEER SAM VANACKER

28 juli 2018

02u34 0 Waasmunster 'De Blauwe Duivel', het toestel waarmee piloot Willy Coppens tientallen vijandige toestellen uit het luchtruim schoot tijdens de Eerste Wereldoorlog, is voortaan méér dan een herinnering vanop vergeelde foto's. Johan Sturm uit Waasmunster werkte samen met zijn vader Paul ruim een jaar aan een replica van het legendarische vliegtuig.

De blauwe tweedekker is nagenoeg volledig gemaakt van gerecycleerde materialen, is bijna vijf meter lang en heeft een spanwijdte van 6,40 meter. "Het is iets kleiner dan het originele om de eenvoudige reden dat het vliegtuig anders niet in mijn garage paste", legt Johan Sturm uit. De 56-jarige Oost-Vlaming is in het dagelijks leven bouwvakker en is al heel zijn leven gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog. "Als kind maakte ik al modelvliegtuigjes. Dit is een beetje hetzelfde, maar op grote schaal. Met de 100ste verjaardag van het einde van WO I wou ik met iets speciaals uitpakken. De bedoeling was om Waasmunster ermee op 11 november te verrassen, maar dat is anders uitgedraaid."





Opmerkelijk genoeg had Johan nog nooit van Willy Coppens gehoord toen hij in juli vorig jaar begon met de bouw van zijn Hanriot D1-vliegtuig. De link met het West-Vlaamse Klerken is te danken aan het opzoekwerk van Tom De Bock. Net als Sturm is hij lid van de Nationale Oudstrijdersbond. "Toen ik hoorde waar Johan mee bezig was, ben ik even de archieven ingedoken. Ik kwam vanzelf bij Willy Coppens terecht. Zijn specialiteit was het neerhalen van Duitse observatieballons, maar liefst 34 haalde hij er neer. Bovendien ontdekte ik dat het een technieker uit Waasmunster was die ervoor zorgde dat zijn Blauwe Duivel steeds piekfijn in orde was. Veel mooier wordt het niet. Honderd jaar na datum herhaalt de geschiedenis zich."





De Bock contacteerde daarop de West-Vlaamse gemeente. Beide gemeentebesturen sprongen op de kar. "Op 12 augustus komt het vliegtuig als het ware even 'thuis' op het Coppensplein in Klerken", zegt toerismeambtenaar Frederik Jaques. Tussen 20 oktober en 12 november wordt het toestel dan tentoongesteld in Waasmunster.





Arbeidsongeval

De vliegtuigbouwer zelf is erg onder de indruk van al het enthousiasme. "Het doet enorm veel deugd dat er zoveel aandacht is voor mijn vliegtuig", aldus Johan Sturm, die meteen ook meegeeft dat de helft van de eer voor zijn 84-jarige vader is. "Na zeven maanden werken aan het vliegtuig heb ik mijn rug gebroken door een arbeidsongeval. Ik moest revalideren en het was mijn vader Paul die het toestel volledig heeft afgewerkt. Ere wie ere toekomt."





In tuin

Wat er na 12 november met het vliegtuig zal gebeuren is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zet Sturm het in zijn tuin.