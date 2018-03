Lezing over euthanasie 09 maart 2018

In de Roosenbergabdij kan je op donderdag 15 maart om 19.30 uur deelnemen aan een lezing over euthanasie. Marc Desmet is jezuïet en reeds meer dan 20 jaar palliatieve zorgarts in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Zijn basisstelling is dat er iets essentieels ontbreekt in het maatschappelijk debat over euthanasie: nuance. De deelnameprijs bedraagt 8 euro. Leden van de organiserende verenigingen betalen slechts 5 euro. Info: filip.jonckheere@pandora.be. (YDS)