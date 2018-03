Lezing IMF 13 maart 2018

Neos Waasmunster nodigt op dinsdag 20 maart Marc Quintyn uit in Afspanning De Lekkerbek. Quintyn is werkzaam bij het Internationaal Monetair Fonds en neemt de deelnemers mee voor een kijk achter de schermen van het IMF. Inschrijven is mogelijk door als lid 10 euro over te schrijven op het rekeningnummer BE81 8002 1031 9724 voor 13 maart. Niet-leden schrijven 15 euro over. Koffie en gebak zijn inbegrepen in de prijs. De lezing vat aan om 14 uur. (YDS)