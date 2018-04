Lezing afvalarm leven 16 april 2018

Vanessa Debruyne besloot samen met haar lief een jaar gelden om hun huishoudelijk afval te reduceren tot een minimum. Op donderdag 26 april geeft Vanessa een lezing bij afvalintercommunale Miwa waarbij ze vertelt hoe het haar en haar gezin verging bij hun transitie naar een afvalarm leven. Op het einde van de avond gaan deelnemers naar huis met 101 ideeën over afvalvrij koken, poetsen en lichaamsverzorging. Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer info via sensibilisering@miwa.be of 03/780.68.66.





(YDS)