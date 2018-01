Laadpaal in Gentstraat 02u25 0

Op de publieke parking in de Gentstraat is sinds kort de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in gebruik genomen. Aan de laadpaal kunnen twee auto's opladen. Netbeheerders Eandis en Infrax zullen later nog laadpalen installeren aan het nieuwe vrijetijdscomplex De Meermin, op het Kerkplein en op de parking in de Lode Ontropdreef. Publieke laadpalen zijn cruciaal voor wie in of rond de woning geen oplaadpunt kan plaatsen. (YDS)