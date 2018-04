KVLV Ruiter organiseert 'Wieltjesmarkt' 16 april 2018

KVLV Ruiter organiseert op vrijdag 27 april een 'Share Fair Wieltjesmarkt'. Op het evenement kan je alles met wieltjes weggeven, ruilen of verkopen. Fietsen, driewielers, steps of buggy's komen allemaal in aanmerking. Het evenement vindt plaats op de Lagere School Ruiter In Podtsmeulen 9. Meer info via annita.maes3@gmail.com.





(YDS)