Kranen slopen voormalige bedrijfssite Desso 06 februari 2018

Wie langs de Pontravelaan rijdt, heeft sinds kort een ander uitzicht op de Waasmunsterse dorpskern.

Jarenlang vormden de leegstaande bedrijfsgebouwen van tapijtenfabrikant Desso een troosteloos panorama, maar kranen hapten de voorbije dagen het voormalige fabriekspand tegen de vlakte. In de toekomst verrijst op de voormalige Desso-terreinen een nieuwe site met ruimte voor KMO's, woningen en een nieuwe brandweerkazerne.





Herwaardering

De hele operatie wordt gedragen door de nv Sterrebuilding en past binnen de herwaardering van de kerkomgeving van de gemeente. Langs de Kerkstraat blijft het voormalige kantoorgebouw van Desso behouden. Het krijgt een nieuwe invulling als kantoorruimte of locatie voor horeca of zorgwoningen. De oude bedrijfsloods krijgt een herbestemming voor kmo's of gemeenschapsvoorzieningen. In de tweede helft van volgend jaar starten de vernieuwingswerken aan de gebouwen die behouden blijven. De bouw van de eerste woningen is gepland in 2019. (YDS)