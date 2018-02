Koolputten exposeert Waasmunsterse meesters 14 februari 2018

02u57 0

De nieuwe Koolputtensite aan de Mirabrug herbergt niet enkel een brasserie en een Bed&Breakfast. Het hoofdhuis profileert zich ook als een cultuurcentrum. In een nieuwe tentoonstelling is een hoofdrol weggelegd voor de Durme. Onder de noemer 'Vier Waasmunsterse meesters & de Durmevallei' wordt een selectie schilderijen gegroepeerd van Edmond Verstraeten, Ghisleen Verdickt, Urbain Gerlo en Maurits Tilley. "Hun werken onderstrepen de verknochtheid aan de Durmevallei als gemene deler in hun leven en oeuvre", aldus Freddy Huylenbroeck, die de expo cureert samen met Jef Mouton. Op de officiële opening van de nieuwe expositie waren verschillende nazaten van de Waasmunsterse kunstenaars aanwezig. Onder hen ook schepen van Cultuur Werner De Nijs (N-VA), zijn broer Bruno en diens zoon Peter en kleinkind Arthur. "Urbain Gerlo was onze grootvader. Hij liet het leven in 1986, maar we bewaren mooie herinneringen aan hem. Het is fijn dat zoveel jaren later er nog steeds aandacht is voor zijn werken", aldus Bruno. De tentoonstelling in de Koolputten loopt nog tot maandag 21 mei en is vrij toegankelijk op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. Gegidste rondleidingen voor groepen zijn mogelijk na afspraak via expo@dekoolputten.be. (YDS)