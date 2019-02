Kluis weg bij speciaalzaak van sporttrofeeën Kristof Pieters

22 februari 2019

15u14 0

Dieven hebben ingebroken in bij Geditrof, een speciaalzaak van sporttrofeeën aan de Grote Baan in Waasmunster. De diefstal werd woensdagochtend om 6.30 uur vastgesteld. Onbekenden hadden een veiligheidsdeur aan de achterkant van het magazijn van de winkel opengebroken met een hard en scherp voorwerp. Het magazijn en de burelen werden niet doorzocht maar er werd wel een kluis meegenomen met daarin zo’n drieduizend euro. De dieven sloegen op de vlucht via dezelfde weg. Voorlopig is er geen spoor van de daders.