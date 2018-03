Klimaatlezing 13 maart 2018

De klimaatwerkgroep van Transitie Waasmunster organiseert op woensdag 28 maart een lezing. Spreker van dienst is Mathias Bienstman, woordvoerder en algemeen coördinator van de Bond Beter Leefmilieu. Hij neemt de aanwezigen mee in de moeilijke problematiek van de energievoorziening onder het motto 'Op eigen kracht'. De toegang is gratis. De klimaatwerkgroep heeft als doelstelling het gemeentebestuur ertoe aan te zetten om mee de klimaatdoelstellingen helpen te halen die zijn vastgelegd in het Burgemeestersconvenant. (YDS)