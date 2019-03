Kleurrijke kinderbende trekt carnavalsweekend op gang Kristof Pieters

01 maart 2019

15u39

In Kruibeke hebben de scholieren vrijdag het carnavalsweekend op gang getrokken. Onder meer de keuters en lagere schoolkinderen van de Sint-Petrusschool in Bazel organiseerden een grote optocht door het dorp. Het druilerig weertje weerhield hen er niet van om er een stevig feestje van te maken. De Orde van Mercator was ook op afspraak. Prins Melissa zwaait dit weekend trouwens de scepter in Rupelmonde. Zondag 3 maart start de stoet om 15 uur en worden er groepen verwacht uit alle omliggende gemeenten en soms ver daarbuiten. Maandag 4 maart is er voor de 30ste keer de Mercatorworp en voor de 3de maal een popverbranding.