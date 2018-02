Kinderen planten eigen buurtbos 13 februari 2018

02u59 0 Waasmunster Op het domein van LIA vzw in Sombeke hebben tientallen kinderen uit Waasmunster een nieuwe bos aangeplant.

Het project kadert in de omvorming van de voormalige kloostertuin tot een park dat ook voor de buurt toegankelijk is. Uitheemse bomen en struiken maken plaats voor lijsterbes, eik, berk en populier. In totaal werden een 400-tal plantjes in de grond gestoken. Schepenen Petra Verstappen (N-VA) en Ilse Poppe (CD&V) kwamen een handje toesteken samen met milieuambtenaar Pieter Vincke. Aanvullend genoten de leerlingen van een natuurworkshop in een melkveebedrijf, wolatelier of kregen ze 'waterverhaaltjes' te horen aan de poel. In de leefgroepen van LIA vzw konden de kinderen terug even opwarmen en energie bijtanken met chocomelk. In oktober staat er een groot openingsfeest gepland van het LIA-bos. (YDS)