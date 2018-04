Kamagurka in Hoogendonck 13 april 2018

In gemeenschapscentrum Hoogendonck kan je op zaterdag 21 april gaan kijken naar de voorstelling #Hahaha van Kamagurka. Tijdens de voorstelling leest en speelt de bekende komiek afwisselend. Daarbij brengt hij gloednieuw materiaal in combinatie met teksten die tot dertig jaar teruggaan. Meer informatie is te verkrijgen via cultuur@waasmunster.be of waasmunster.be/webwinkel. (YDS)