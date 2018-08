Juwelen weg 28 augustus 2018

Er werd afgelopen weekend ingebroken in een woning in het J. Van Eyckpark in Waasmunster. Toen de bewoners 's nachts thuiskwamen, stelden ze vast dat de bovenverdieping was doorzocht.





De daders hadden een raam op de eerste verdieping opengebroken. Dit kon bereikt worden door een tuinstoel op een tuintafel te plaatsen. Enkel de slaapkamer werd betreden en doorzocht. Daarbij werden enkele gouden juwelen buit gemaakt. Op het gelijkvloers zijn de dieven niet geweest, wellicht omdat ze wisten dat daar een alarm was. (PKM)