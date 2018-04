Juwelen weg 03 april 2018

02u36 1

Dieven hebben ingebroken in een villa in de Pelkemstraat in Waasmunster. Ze braken binnen via de bovenverdieping. De dieven hadden een gat geslagen in een raam achteraan op de eerste verdieping, dat bereikbaar was via een klein plat dak. Heel de bovenverdieping werd doorzocht en uit de badkamer en uit de slaapkamers werd een partij juwelen gestolen. (PKM)