Jongeren betrapt in leegstaande woning 03u00 0

De politie heeft in een leegstaande woning in de Frank Baurstraat drie minderjarigen (drie jongens van 16, 16 en 17 jaar oud) gearresteerd nadat zij waren binnengedrongen. Toen een buurman kabaal hoorde vanuit de leegstaande woning heeft deze de politie verwittigd, waarop de drie jongeren de vlucht namen.





Twee konden onmiddellijk gearresteerd worden, 1 jongere iets later in de nacht. In eerste instantie waren er aanwijzingen dat ze ramen vernield hadden maar na verhoor en verder onderzoek bleek dat die eerder al kapot geslagen waren en dat de jongeren niets gestolen hadden. Twee jongens bleken afkomstig van Waasmunster, de derde van Dendermonde. Na verhoor werden ze terug vrijgelaten. (PKM)