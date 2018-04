Jonathan beëindigt marathonweek met succes 10 april 2018

Jonathan Van Goethem (21) uit Waasmunster is er afgelopen week met verve in geslaagd om zeven marathons in zeven dagen te lopen. De jonge twintiger, die zelf slechtziend is, zamelde met zijn sportieve krachttoer geld in voor G-Sport Vlaanderen: de federatie voor sporters met een beperking. Een goed doel dat hem nauw aan het hart ligt. "Ik heb veel bewondering voor mensen die hun beperking overwinnen om alsnog te sporten en wil die sporters een hart onder de riem te steken", klonk het vooraf. In totaal bracht zijn actie 450 euro op. Onderweg kreeg Jonathan heel wat steun van familie en sympathisanten die hem meerdere kilometers al lopend of fietsend vergezelden.





Ook voor de nodige bevoorrading kon Jonathan op de nodige ondersteuning rekenen. Voldoende eten en drinken is van cruciaal belang voor een duurloper. "Mede dankzij de steun van de inwoners van Waasmunster heb ik deze onderneming tot een goed einde kunnen brengen. Onderweg ben ik door een pak mensen aangemoedigd. De laatste dagen waren uiteraard de lastigste, maar ik heb beslist dat ik volgend jaar opnieuw dezelfde uitdaging aanga. In 2019 ga ik opnieuw voor zeven marathons in zeven dagen", maakt Jonathan bekend. Zondag liep Jonathan vier plaatselijke rondes in Waasmunster en werd hij bij zijn aankomst opgewacht door familie en vrienden die hem luid toejuichten. Na zijn topprestatie werd hij door een plaatselijke frituur getrakteerd op een gepaste feestmaaltijd. Volgend jaar start Jonathan midden april aan de tweede editie van zijn marathonweek. (YDS)