Jeugd leeft zich uit op familiefestival 07 mei 2018

Een zonovergoten dag en tal van activiteiten, meer was er niet nodig om gisteren een pak volk op de been te brengen in het centrum van Waasmunster voor het familiefestival Viva De Meermin. Terwijl de volwassen bezoekers een bezoek konden brengen aan de langste kunstvitrine in de Kerkstraat of de toren beklommen van de moederkerk leefde de lokale jeugd zich uit in park Blauwendael tijdens een nieuwe editie van de W-day. Springkastelen, paintballen of een zwieper ontwijken: het behoorde allemaal tot de mogelijkheden. De oude pastorie was voor de gelegenheid zelfs omgetoverd in een tijdelijke escape room. Het gemeentebestuur loofde de inspanningen van haar diensten voor de organisatie van het festival. (YDS)