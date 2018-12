Invoegmanoeuvre gaat fout: Peugeot eindigt in vangrail Kristof Pieters

22 december 2018

15u49 0 Waasmunster Een automobiliste is zaterdagochtend met haar kleine Peugeot in de vangrail van de E17 geëindigd. Dat gebeurde nadat ze in aanrijding kwam met een Litouwse vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10 uur op de E17 richting Gent, ter hoogte van Waasmunster. De bestuurster van een Peugeot wilde, komende van de parallelweg, invoegen op de hoofdrijbaan van de snelweg. Ze maakte echter een inschattingsfout en kwam in aanrijding met een Litouwse vrachtwagen.

De aanrijding was licht, maar de vrouw verloor wel de controle over het stuur. Haar auto eindigde dan ook in de vangrails. Als bij wonder raakte enkel haar passagier lichtgewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De Peugeot, die zwaar beschadigd geraakte, kwam tot stilstand op de rechterrijstrook. Daar kon de bestuurder van een Mercedes een aanrijding met het losgekomen reservewiel niet meer vermijden. De Mercedes liep schade op, maar de bestuurder bleef ongedeerd. Ook de Litouwse trucker liep overigens geen verwondingen op.

Een ademtest wees uit dat de bestuurster van de Peugeot onder invloed van alcohol was. Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken. Die lag immers bezaaid met glas en brokstukken.