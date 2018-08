Interwaas plaatst 'Toverbal' aan Mirabrug 24 augustus 2018

Aan de Mirabrug staat deze dagen het kunstwerk 'Toverbal' te blinken. Dat staat er nog tot en met donderdag 6 september ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Interwaas. 'Toverbal' is een opvallend werk dat gemaakt werd door Lut Vandebos en Niko Van Stichel.





Het kunstwerk trok de verschillende gemeenten waar Interwaas actief is al rond. In Waasmunster wordt er meteen een wedstrijd verbonden aan de komst van het kunstwerk. "De opdracht van de wedstrijd bestaat erin het kunstwerk naar aanleiding van 50 jaar Interwaas, op een esthetische, inventieve, originele of creatieve manier te visualiseren of te verwoorden. Er is geen beperking qua materiaal of techniek: fotografie, keramiek, grafiek, tekeningen, schilderijen, muziek of poëzie. Vijftien deelnemers zullen uiteindelijk met een prijs naar huis gaan." Het volledige wedstrijdreglement is te vinden op de Facebookpagina '50 jaar Interwaas'. De inzendingen moeten te laatste op vrijdag 15 februari 2019 bij Interwaas toekomen.





Foto Geert De Rycke (KDBB)