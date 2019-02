Infosessie voor kandidaten uitbating cafetaria De Meermin Yannick De Spiegeleir

12 februari 2019

17u08 0

In gemeenschapscentrum Hoogendonck vindt op maandag 18 februari om 19 uur een infosessie plaats rond de uitbating van de nieuwe cafetaria in het toekomstige gemeenschapscentrum De Meermin. De gemeente Waasmunster wenst, in samenspraak met kandidaten op de markt, het voorwerp en de voorwaarden van het uitbatingsrecht (vb. onder vorm van een concessie) samen te bespreken. Meer info via cultuur@waasmunster.be of telefonisch: 052/46.34.24.