Inbrekers aan de haal met juwelen Kristof Pieters

14 december 2018

14u37 0

Dieven hebben ingebroken in een woning in Heikewip in Waasmunster. De eigenaar van het huis stelde de feiten vast toen hij thuiskwam en een ladder tegen de gevel zag staan. De daders, die een raam forceerden, hadden de hele bovenverdieping doorzocht en gingen aan de haal met juwelen en andere waardevolle voorwerpen. Vermoedelijk past deze inbraak in een reeks van vier eerdere inbraken in de omgeving, eerder deze week. Via een kleine wegel staat Heikewip immers in verbinding met Morgenster, waar ook een inbraak gepleegd werd.