Inbreker deelt klappen uit in sterrenrestaurant Kristof Pieters

03 september 2018

Een inbreker heeft de uitbaatster van het bekende restaurant De Verborgen Tuin enkele rake klappen uitgedeeld. De feiten gebeuren deze ochtend in het privégedeelte van de zaak. De dief geraakte vermoedelijk binnen via de keukendeur van het restaurant. De bewoonster hoorde lawaai maar dacht dat het om haar partner ging. Toen ze poolshoogte ging nemen, stond ze plots oog in oog met de inbreker. Die gaf haar een slag in het gezicht. De vrouw liep hierbij een neusbreuk op. De dader ging vervolgens aan de haal met 1000 euro buit. De zaakvoerders van het restaurant waren nog maar net terug uit vakantie. De Verborgen Tuin zou morgen terug open gaan. Chef-kok Steven Van Snick en zijn partner en medezaakvoerder Saar Van Gysel verhuisden het restaurant, inclusief de Michelinster, nog maar enkele maanden geleden van Geraardsbergen naar Waasmunster. Ze namen er het pand over van het vroegere restaurant La Cucina omwille van de vlotte bereikbaarheid vlakbij de E17.