Inbreker betrapt 24 juli 2018

In een woning in de Vinkenlaan in Waasmunster is afgelopen weekend een inbreker betrapt.





De bewoners werden opgeschrikt door een alarm aan de veranda van de woning en konden in de tuin nog een verdachte persoon zien vluchten. Het gaat om een man, volledig in zwart gekleed, ongeveer 1m85 groot, drager van trui met kap en een rugzak. De persoon mankte een beetje. Er was geen braakschade aan de woning.





Meteen na het alarm werd het buurtinformatienetwerk geactiveerd. Later waren er nog twee inbraakalarmen in een woning in de Vinkelaan en een woning in de Mereldreef. De alarmen hebben hun effect niet gemist, want nergens raakten dieven binnen. (PKM)