Inbreker betrapt bij autokraak 02u38 0

Een 37-jarige man uit Waasmunster werd donderdagavond omstreeks 20.30 uur op heterdaad betrapt bij een diefstal uit een voertuig op een openbare parking in de Schietakkerstraat in Waasmunster. De verdachte, goed gekend bij de politiediensten, kan gelinkt worden aan andere feiten van diefstallen uit voertuigen. Hij werd gearresteerd en gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. (PKM)