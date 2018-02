Inbrakenreeks 16 februari 2018

02u52 0

Dieven hebben ingebroken in drie woningen in de Belselestraat, de Kleemstraat en de Ommegangsdreef. In twee gevallen werd een raam op de gelijkvloerse verdieping stukgeslagen om de woning te betreden, éénmaal raakten de dieven binnen via een openstaand raam. Er werden twee vermoedelijke daders gesignaleerd in de buurt. Ondanks de steun van extra politieploegen van omliggende politiezones konden de daders echter niet worden gevat. (PKM)