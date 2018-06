Inbraken in Mereldreef 25 juni 2018

Dieven hebben ingebroken in twee woningen in de Mereldreef in Waasmunster. In de eerste woning werden de bewoners omstreeks 2.40 uur wakker door een onbekend geluid. De bewoners hebben alle lichten ontstoken en hebben meteen de politie verwittigd. Nadien bleek dat het plaatje rond het cilinderslot van de voordeur was verwijderd. De daders moesten echter op de vlucht slaan nog voor de woning kon betreden worden. Rond 3 uur kreeg de politie melding van een tweede inbraak in de Mereldreef. Op het terras naast het schuifraam vond de politie een handtas en een portefeuille van de bewoners waaruit in totaal 280 euro bleek gestolen. Door de woning te betreden werd het alarm en de binnensirene geactiveerd waardoor de bewoners werden gewekt. De daders sloegen daarna meteen op de vlucht. Ondanks bijstand van omliggende korpsen en van de wegpolitie op de E17 konden er geen verdachten meer in de buurt worden aangetroffen. Net als bij een inbraakpoging vorige week in een woning in de Sinaaistraat was ook deze villa vlak naast de E17 gelegen. Het permanente achtergrondgeluid van de E17 verdoezelt ook het geluid dat de inbrekers maken. De politie sluit niet uit dat de daders op de E17 worden afgezet en vervolgens via de berm toeslaan in omliggende woningen. (PKM)