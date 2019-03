Inbraakpogingen in Waasmunster gehalveerd op zes jaar tijd: “Ook Nijverheidslaan en nieuwe Durmebrug uitrusten met camera” Yannick De Spiegeleir

19 maart 2019

17u25 0 Waasmunster De politiezone Hamme/Waasmunster heeft in de inbraakcijfers van 2018 in Waasmunster bekendgemaakt. “Vorig jaar vonden in Waasmunster nog 48 woningbraken plaats. Amper zes jaar geleden waren dat er nog 100. Een daling die zich intussen al jaren doorzet”, zegt burgemeester Michel Du Tré (CD&V).

Van de 48 feiten bleven er 19 beperkt tot pogingen, die moesten worden afgeblazen omwille van betrapping of betere preventiemaatregelen aan de woningen. In 9 gevallen ging het om ‘first floor’ inbraken. Dieven verschaffen zich toegang tot de eerste verdieping van de woning, omdat ze er van uitgaan dat er daar geen alarminstallatie hangt. In 2 gevallen werd er geweld gebruikt, maar dan enkel om de vlucht te kunnen verzekeren, niet om de diefstal te vergemakkelijken. 11 feiten werden intussen ook opgehelderd, in die zin dat de daders konden worden geïdentificeerd.

“De cijfers zijn zeer bemoedigend. Ze vormen het resultaat van een drietal factoren”, stelt Du Tré. “Er is de zeer doorgedreven BIN-werking in onze gemeente. Met vele honderden aangesloten woningen vormt Waasmunster de koploper in het Waasland. Ik ben al die vrijwilligers, betrokken bij de buurtinformatienetwerken, zeer dankbaar voor hun inzet, die op vele vlakken loont.” De burgemeester geeft ook een pluim aan de politiediensten. “Zij hebben een prioriteit gemaakt van het fenomeen. Enkele voorvallen van de voorbije maanden hebben ons zeer alerte en efficiënte politietussenkomsten getoond, met het oppakken van daders tot gevolg.” Tot slot maakte de gemeente ook werk van de uitrol van een cameraschild. “De eerste camera aan het op- en afrittencomplex van de E17 heeft ons al diensten bewezen. Nog dit jaar wordt een camera voorzien langs de Nijverheidslaan. Ook de nieuwe Durmebrug zal worden voorzien van een camera met nummerplaatherkenning. Zo sluiten we ons grondgebied stelselmatig af met een cameranetwerk, dat ongetwijfeld ontradend werkt voor mensen met slechte bedoelingen. We gaan verder op de ingeslagen weg. Want iedere inbraak blijft er één teveel.”