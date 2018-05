Inbraak in café 31 mei 2018

02u50 0

Dieven hebben ingebroken in een café op de Vierschaar in Waasmunster. De zaak werd betreden via een niet-slotvast raam op de eerste verdieping langs de achterzijde van het gebouw. Dit raam kon bereikt worden via het plat dak van een aanpalend tuinhuis. De dieven gebruikten een ladder uit een ander tuinhuis bij de buren om op het dak te geraken. Uit het café werd er cash geld gestolen uit de kassa en uit de geldlade van een speelautomaat. (PKM)