Ilona (21) van Mijn Pop-uprestaurant naar Bistro Tastu

Foto Yannick De Spiegeleir Ilona Van Gaeveren in het retro-interieur van Bistro Tastu.

Vlakbij de gezellige Dries van Sombeke heeft Ilona Van Gaeveren (21) de deuren geopend van haar Bistro Tastu. "Tastu betekent smakelijk in het Litouws", verklaart de gastvrouw. Ondanks haar prille leeftijd heeft Ilona al een pak horeca-ervaring. Zo stond ze in de keuken van Madam P voor het VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant en zette ze haar eerste stappen in de keuken bij L'histoire '32 in Aalst. Een fraai retro-interieur en een kwalitatieve kaart met verrassende gerechten vormen de troeven van Bistro Tastu. "Onze stracchino (verse mozarella, red.) met honingtomaat en ansjovis is een aanrader", zegt Ilona. "Ik wil mijn gasten overtuigen door wat ik serveer." Voor de inkleding van haar zaak werkte ze samen met VD Vintage dat onder meer authentieke cinemastoelen leverde. Bistro Tastu is open van vrijdag tot maandag van 12 tot 14 uur en 's avonds van 18 tot 21 uur. (YDS)