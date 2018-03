Heikewipommegang brengt ode aan Maria 27 maart 2018

De traditionele Heikewipommegang is door de straten van Waasmunster getrokken. De jaarlijkse processie vindt haar oorsprong al in 1351. In dat jaar werd een optocht georganiseerd door bisschop Philips d'Arbois van Doornik bij zijn bezoek aan de abdij van Roosenberg in Waasmunster. De authentieke boeteprocessie staat in het teken van 'Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën' dat het verhaal vertelt van de zeven momenten van verdriet en pijn in het leven van Maria. In de volksmond staat de processie bekend als 'Heikewipommegang': een verwijzing naar het eindpunt van de route. Vrouwen in rouwkledij dragen een opvallend beeld van de maagd Maria van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in het dorp van Waasmunster naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Weeën, beter gekend als de Heidekapel. Op het parcours van de ommegang wordt bij verschillende statiekapelletjes halt gehouden en wordt er gebeden ter ere van Maria.





In de Heidekapel vond een mis plaats die werd opgedragen door pastoor Dick den Blauwen. Tijdens de dienst werden verschillende liederen gezongen, onder begeleiding van het orgel dat bespeeld werd door Roger van Wauwe. Een honderdtal mensen, vooral ouderen, woonden de mis bij. Onder hen ook een aantal bewoners van het woon- en zorgcentrum 't Heuverveld. Het rustoord ligt langs het traject van de ommegang. (YDS)