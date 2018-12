Heemkring 't Sireentje kleedt kerststal in Yannick De Spiegeleir

11 december 2018

17u54 0

Heemkring 't Sireentje heeft voor de 37ste keer een kerststal naast de Heidekapel opgesteld. Het voormalige tuinhuis brengt de bewoners en passanten op de Waasmunsterse Heide nu al in kerststemming. Tussen het labeur door genoten de helpende handen van een tasje soep. Bovendien stak ook de gemeentelijke technische dienst een handje toe; In de loop der jaren werd het kindje Jezus al drie keer gestolen. De vrijwilligers hopen dat hun werk dit jaar van vandalisme bespaard blijft. De kerststal blijft zeker nog tot begin januari in het straatbeeld staan. De heemkringploeg bestond uit : Lucien Bruggeman, Willy Gerlo, Marcel De Baere, Eddy Verbist, Eric Van Brande, Guido Van Garsse, Omer Tempels, Nicole Cools en Monique Van Grembergen.

Wie zelf lid wil worden van 't Sireentje kan mailen naar tsireentje@outlook.be. Voor 5 euro ben je in 2019 lid en ontvang je een viertal keer per jaar het digitaal tijdschrift.