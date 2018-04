Haag in brand door onkruidbrander 26 april 2018

02u55 0

De brandweer van de post Waasmunster moest uitrukken voor een haagbrand in de Potaardestraat.





Die had vuur gevat nadat de bewoner in de voortuin aan de slag was gegaan om een onkruidbrander. De haag stond vrij droog waardoor deze plots vuur vatte.





De onfortuinlijke bewoner kreeg het vuur zelf niet meteen geblust en riep daarom de brandweer ter hulp. Die kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle.





Er raakte niemand gewond, maar de haag zal wel grotendeels heraangeplant moeten worden. (PKM)