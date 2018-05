Groen stelt nieuwe kandidaten voor 23 mei 2018

02u36 1

Groen Waasmunster heeft de namen vrijgegeven van zeven jonge kandidaten die in oktober op de lijst zullen staan.





Onder meer vertaler/tolk Els Staes (32), studenten psychologie Mike Smet (19) en Delphine Van Muylem (18), medewerker van de klachtencommissie Simeon Debeule (29) en studente economie Jos van der Linden (19) prijken straks op de lijst. "Het was geen grote moeite om deze jonge mensen ervan te overtuigen dat hun visie en werkkracht een plaats zullen krijgen in het beleid dat Groen Waasmunster wil voeren" zegt Gerald Meuleman, de ledenverantwoordelijke van Groen Waasmunster. De volledige lijst wordt later bekendgemaakt. (YDS)