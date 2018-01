Griffiemedewerker riskeert zes maanden cel wegens valsheid in geschrifte 02u55 0 Waasmunster Een 36-jarige man uit Waasmunster riskeert zes maanden cel voor valsheid in geschrifte.

De man was werkzaam op de griffie van de Brusselse rechtbank. Hij kon echter niet door één deur met een vrouwelijke collega. Hierop moest en zou hij van dienst veranderen. Kost wat kost. Op het FOD Justitie en de hoofdgriffie van de rechtbank van Oost-Vlaanderen keken ze dan ook raar op toen ze twee ministeriële besluiten zagen binnenkomen met daarop -in zijn eigen handschrift- de melding 'Tom J. zal zijn functie bij de rechtbank van Dendermonde uitoefenen'. Zijn poging bleek al helemaal kansloos te zijn omdat dergelijke ministeriële besluiten helemaal niet genomen of verstuurd werden.





De betrokken diensten dienden dan ook klacht in en na handschriftonderzoek hing J. "Ik dacht dat de werknemers daar wel zouden zien dat het vervalst was en het gewoon zouden weggooien", klonk het voor de rechter. Het parket kon echter niet lachen met de feiten. "Een medewerker van justitie heeft een voorbeeldfunctie en vervalst geen documenten." De verdediging wees naar de autismestoornis waaraan beklaagde leed en vroeg de opschorting. Uitspraak op 30 januari. (WHW)